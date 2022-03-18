Умер бывший футболист "Шахтера" Бахарев

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



Что точно случилось с Алексеем Бахаревым – неизвестно. Ему было всего 45 лет. В "Шахтере" выразили глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста.



Бахарев выступал за "горняков" с 1999 по 2004 год. На позиции полузащитника провел всего 177 матчей и забил 13 мячей. Был важным футболистом команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов и завоевала первое чемпионство в Украине.



После завершения карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии "Шахтера".

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