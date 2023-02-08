Умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Радченко

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"На 47-м году жизни остановилось сердце бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Борисовича Радченко. Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким. Мы искренне скучаем вместе с вами", - говорится в заявлении клуба.

Радченко начинал карьеру в "Мариуполе", откуда он родом. Выступал за "Динамо", "Закарпатье", "Днепр", "Кривбасс" и "Волынь". Стал чемпионом Украины в сезоне 1997/98, выигрывал Кубок Украины.

Завершил футбольную карьеру в 2009 году. После этого в течение длительного времени работал детским тренером в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского.

Выступал за сборную Украины, где сыграл 17 матчей.