Умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Радченко
В возрасте 46 лет скончался бывший футболист сборной Украины Александр Радченко
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"На 47-м году жизни остановилось сердце бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Борисовича Радченко. Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким. Мы искренне скучаем вместе с вами", - говорится в заявлении клуба.
Радченко начинал карьеру в "Мариуполе", откуда он родом. Выступал за "Динамо", "Закарпатье", "Днепр", "Кривбасс" и "Волынь". Стал чемпионом Украины в сезоне 1997/98, выигрывал Кубок Украины.
Завершил футбольную карьеру в 2009 году. После этого в течение длительного времени работал детским тренером в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского.
Выступал за сборную Украины, где сыграл 17 матчей.
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