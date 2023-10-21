Умер Бобби Чарльтон – легенда английского футбола

Об этом сообщает BBC .

Сэр Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет. Семья культового экс-футболиста сообщила, что "он мирно ушел из жизни сегодня утром".

Чарльтон известен своей игрой за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В 606 матчах за МЮ форвард забил 199 голов.

В 1966 году Бобби Чарльтон помог сборной Англии выиграть домашний ЧМ. На том турнире легендарный футболист забил 3 гола. В итоге англичанин был признан лучшим игроком Европы и получил "Золотой мяч".