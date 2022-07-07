Об этом сообщила группа "Антитела" в инстаграмм.

"Большая потеря для нашей команды. Вчера вечером умер наш друг Дмитрий Хомулко или как все называли его – Боб. Боб – музыкант, крутой саунд-продюсер, звукорежиссер", – говорится в сообщении.

Как отметила группа, последние 8 лет именно на студии Дмитрия Bobina records "Антитела" записывали свои песни и оттачивали звучание композиций. Кроме того, Хомулко сотрудничал с группами "Бумбокс", "Нервы" и другими.

"Боб всегда поддерживал наши авантюры", – пишут участники группы на своей официальной странице.

Хомулко умер на 50-м году жизни.

"Любили и уважали Боба за его талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость", – прокомментировал директор группы Сергей Вусик.

Последняя творческая работа Боба – пересведение и ремастеринг альбома MLNL для выпуска его на виниловой пластинке.

"Антитела" заверили, что пластинка обязательно выйдет в память о друге музыкальной команды.

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