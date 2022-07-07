Умер Боб – известный украинский саунд-продюсер и звукорежиссер Дмитрий Хомулко
На 50-м году жизни скончался саунд-продюсер и звукорежиссер Дмитрий Хомулко, сотрудничавший с группами "Бумбокс", "Антитела", "Нервы"
Об этом сообщила группа "Антитела" в инстаграмм.
"Большая потеря для нашей команды. Вчера вечером умер наш друг Дмитрий Хомулко или как все называли его – Боб. Боб – музыкант, крутой саунд-продюсер, звукорежиссер", – говорится в сообщении.
Как отметила группа, последние 8 лет именно на студии Дмитрия Bobina records "Антитела" записывали свои песни и оттачивали звучание композиций. Кроме того, Хомулко сотрудничал с группами "Бумбокс", "Нервы" и другими.
"Боб всегда поддерживал наши авантюры", – пишут участники группы на своей официальной странице.
Хомулко умер на 50-м году жизни.
"Любили и уважали Боба за его талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость", – прокомментировал директор группы Сергей Вусик.
Последняя творческая работа Боба – пересведение и ремастеринг альбома MLNL для выпуска его на виниловой пластинке.
"Антитела" заверили, что пластинка обязательно выйдет в память о друге музыкальной команды.
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