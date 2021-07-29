Умер басист рок-группы ZZ Top Дасти Хилл
Бас-гитарист рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в своем доме в Хьюстоне
Об этом сообщила пресс-служба группы в Facebook.
В заметке говорится, что Гилл умер во сне
21 июля стало известно, что он Гилл получил травму бедра, группа продолжила турне без него.
Музыкант родился в Техасе в 1949 году. Он стал соучредителем и неизменным участником ZZ Top.
В 1973 году группа выпустила один из своих самых известных хитов "La Grange".
В дальнейшем музыканты выпустили хиты "Tush", "Sharp Dressed Man" и "Gimme All Your Lovin" в 1983 году и "Rough Boy" и "Sleeping Bag" в 1985 году.
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