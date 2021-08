Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

Об этом сообщает AP .



По словам публициста Уоттса Бернарда Доэрти, музыкант умер в лондонской больнице, в окружении своей семьи.



Уоттс присоединился к группе The Rolling Stones как барабанщик в 1963 году. Он также является автором дизайна обложек некоторых альбомов группы. Кроме The Rolling Stones Уоттс гастролировал с собственной группой The Charlie Watts Quintet.



Уоттс фигурирует во многих списках самых выдающихся барабанщиков в истории по версиям различных музыкальных изданий. Так, в 2006 году он был отмечен в Зале Славы журнала Modern Drummer. В 2016 г. Уоттс занимал 12 место в списке "100 лучших барабанщиков всех времен" по версии журнала Rolling Stone, а по версии журнала Classic Rock он занимал десятое место.

