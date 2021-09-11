Умер автор герба Киева Флориан Юрьев

Об этом сообщает "Музей современного искусства" в facebook.

Флориан Юрьев известный по проекту столичной "летающей тарелки" - здания Института научно-технической экспертизы и информации, расположенной вблизи станции метро "Лыбидская".

Кроме этого, Юрьев был соавтором герба Киева (с 1969 до 1995 года), архитектором столичного жилого массива на "Нивках", соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро "Крещатик".

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