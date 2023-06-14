Умер американский прозаик и драматург Кормак Маккарти

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издательства, с которым сотрудничал Кормак Маккарти, писатель скончался в своем доме по естественным причинам.

Кто такой Кормак Маккарти

Кормак Маккарти – американский писатель и сценарист. Родился 20 июля 1933 года. Первый роман американца "Хранитель сада" вышел в 1965 году.

Маккарти наиболее известен благодаря романам: "Кровавый меридиан" и "Старикам здесь не место".

В 2007 году Маккарти получил Пулитцеровскую премию за произведение "Дорога".