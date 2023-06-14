Умер американский прозаик и драматург Кормак Маккарти
В возрасте 89 лет скончался американский писатель Кормак Маккарти
Об этом сообщает The Guardian.
По информации издательства, с которым сотрудничал Кормак Маккарти, писатель скончался в своем доме по естественным причинам.
Кто такой Кормак Маккарти
Кормак Маккарти – американский писатель и сценарист. Родился 20 июля 1933 года. Первый роман американца "Хранитель сада" вышел в 1965 году.
Маккарти наиболее известен благодаря романам: "Кровавый меридиан" и "Старикам здесь не место".
В 2007 году Маккарти получил Пулитцеровскую премию за произведение "Дорога".
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