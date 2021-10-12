Умер американский генерал украинского происхождения Николас Кравцив

Об этом сообщил Посольство Украины в США .

Кравцив способствовал вопросам развития двустороннего военного сотрудничества Украины и США и направления украинских офицеров на учебу в США. Отслужил два срока во Вьетнаме.



"Пусть лучшие воспоминания и светлая память о нем станут утешением и помогут пережить эту невосполнимую утрату", - говорится в заметке.

Николай Кравцив родился 28 ноября 1935 года в семье Богдана и Неонили Кравцив во Львове, Галичина (тогда в составе Польши). Его семья переехала в Германию во время Второй мировой войны, а затем - в США в 1949 году.

В юности Николай рос в филадельфийской украинско-американской общине и мог разговаривать на украинском языке. Он был членом Пласта - украинской скаутской организации и посещал Военный институт Бордентаун.

В 1955 году Николай поступил в Военную академию США в Вест Пойнте, где он играл в университетской команде по футболу, стал командиром кадетского полка, принадлежит к выпуску в 1959 году.