Умер американский генерал украинского происхождения Николас Кравцив
Ушел в вечность генерал-майор армии США украинец Николас (Николай) Кравцов, который был советником по вопросам Украины Министерства обороны США
Об этом сообщил Посольство Украины в США .
Кравцив способствовал вопросам развития двустороннего военного сотрудничества Украины и США и направления украинских офицеров на учебу в США. Отслужил два срока во Вьетнаме.
"Пусть лучшие воспоминания и светлая память о нем станут утешением и помогут пережить эту невосполнимую утрату", - говорится в заметке.
Николай Кравцив родился 28 ноября 1935 года в семье Богдана и Неонили Кравцив во Львове, Галичина (тогда в составе Польши). Его семья переехала в Германию во время Второй мировой войны, а затем - в США в 1949 году.
В юности Николай рос в филадельфийской украинско-американской общине и мог разговаривать на украинском языке. Он был членом Пласта - украинской скаутской организации и посещал Военный институт Бордентаун.
В 1955 году Николай поступил в Военную академию США в Вест Пойнте, где он играл в университетской команде по футболу, стал командиром кадетского полка, принадлежит к выпуску в 1959 году.
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