Умер актер, сыгравший в трех частях "Терминатора"
На 82-м году жизни скончался голливудский актер Эрл Боэн, сыгравший психиатра Питера Сильбермана в трех частях фильма "Терминатор"
Об этом сообщает TMZ .
Родные Боэна объявили, что актер скончался 5 января на Гавайях. Они не уточнили, что явилось причиной смерти.
Эрл Боэн снялся в около 200 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль врача в фильмах "Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Терминатор 3: Восстание машин" (2003).
Эрл Боэн вместе с Арнольдом Шварценеггером был единственным актером, сыгравшим в первых трех частях франшизы. В 2003 году он объявил о завершении карьеры, но продолжал работу как актера дубляжа в мультфильмах и видеоиграх.
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