Умер актер Национального драмтеатра Юрий Мажуга
В понедельник, 11 июля, умер актер Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Юрий Мажуга
Об этом сообщает Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.
"Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в основном в легендарных для Киева спектаклях – "104 страницы о любви", "Кто-то должен…", "Добряки", "Ревизор"…" Рыцарь ансамблевого театра" – так назвал Юрия Николаевича художественный руководитель М.Ю. Резникович", – вспоминают актера в театре.
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