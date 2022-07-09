Умер актер из фильмов о гангстерах Тони Сирико
8 июля 2022 года в доме престарелых в Форт-Лодердейле, штат Флорида, умер звезда фильма "Клан Сопрано" Тони Сирико
Об этом сообщили на сайте The Hollywood reporter .
Сирико не стало в возрасте 79 лет в доме престарелых в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Причина смерти не раскрывается, но известно, что в последние несколько лет Сирико страдал от тяжелых заболеваний.
Известно, что прежде чем заняться актерской деятельностью, Тони сам был гангстером и даже находился в заключении. Актер дебютировал в 1974 году в драме "Безумный Джо" с Генри Винклером в главной роли. Сирико также был известен по ролям в таких фильмах, как "Славные ребята", "Земля полицейских" и "Микки Голубые глаза". Кроме того, он часто сотрудничал с Вуди Алленом, снявшись в фильмах режиссера "Шары над Бродвеем", "Могучая Афродита", "Все говорят, что я люблю тебя", "Деконструкция Гарри", "Знаменитости" и "Колесо чудес".
Самыми же ролями Тони Сирико были - "Поли Галтиери" в культовом сериале "Клан Сопрано" и "Тони Стекс" в "Славных ребятах" Мартина Скорсезе
- Напомним, что американский театр Theater of War Productions проведет драматическое чтение трагедии Эсхила онлайн с участием профессиональных актеров США и украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное