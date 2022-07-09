Умер актер из фильмов о гангстерах Тони Сирико

Об этом сообщили на сайте The Hollywood reporter .

Сирико не стало в возрасте 79 лет в доме престарелых в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Причина смерти не раскрывается, но известно, что в последние несколько лет Сирико страдал от тяжелых заболеваний.

Известно, что прежде чем заняться актерской деятельностью, Тони сам был гангстером и даже находился в заключении. Актер дебютировал в 1974 году в драме "Безумный Джо" с Генри Винклером в главной роли. Сирико также был известен по ролям в таких фильмах, как "Славные ребята", "Земля полицейских" и "Микки Голубые глаза". Кроме того, он часто сотрудничал с Вуди Алленом, снявшись в фильмах режиссера "Шары над Бродвеем", "Могучая Афродита", "Все говорят, что я люблю тебя", "Деконструкция Гарри", "Знаменитости" и "Колесо чудес".

Самыми же ролями Тони Сирико были - "Поли Галтиери" в культовом сериале "Клан Сопрано" и "Тони Стекс" в "Славных ребятах" Мартина Скорсезе

Напомним, что американский театр Theater of War Productions проведет драматическое чтение трагедии Эсхила онлайн с участием профессиональных актеров США и украинцев.

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