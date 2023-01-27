Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг

Об этом сообщили в Институте медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН Украины.

Исаак Михайлович Трахтенберг почти 50 лет не только возглавлял научный коллектив исследователей по медицине труда и профилактической токсикологии, но и берег и приумножал научные традиции нашего Института. Искренние соболезнования всем родным и близким людям, тем кто знал этого светлого человека. Это большая неописуемая потеря для коллег и друзей, всего научного сообщества", – говорится в сообщении.

Прощание с Исааком Трахтенбергом состоится в понедельник, 30 января 2023 года, с 11:00 до 13:00 в ГУ "Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН Украины" в большом конференц-зале, по адресу: г.Киев ул. Саксаганского, 75.

Исаак Трахтенберг – украинский и советский гигиенист, токсиколог, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Нацакадемии медицинских наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2002), премии НАН Украины имени А. А. Богомольца (2010). Его считают основателем отечественной токсикологии.

Исаак Трахтенберг родился 11 ноября 1923 года в Житомире. В 1941 г. поступил в Киевский медицинский институт. Впоследствии вместе с институтом эвакуировался в Челябинск, где продолжил обучение.

В 1951 году Трахтенберг получил научную степень кандидата медицинских наук. С 1951 по 1955 год работал ассистентом кафедры гигиены труда Киевского медицинского института. В 1956 году он получил учёное звание доцента. В 1961 году Трахтенберг был избран главой профсоюза Киевского медицинского института. В 1964-м присвоили ученую степень доктора медицинских наук. 1966 ученый получил ученое звание профессора.

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