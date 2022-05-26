Умер 67-летний голливудский актер Рэй Лиотта
Самой известной ролью Лиотты стал мафиози Генри Хилл в шедевре Мартина Скорсезе "Славные ребята" 1990 года
Об этом сообщает TMZ .
Актер скончался во сне на Доминиканах, где снимал фильм "Опасные воды". Рядом с ним была его невеста Джейси Ниттоло.
Звезда фильмов Скорсезе родился в 1954 году в Нью-Джерси, США. Свою карьеру он начал в семидесятые годы, снимаясь в сериале "Другой мир", однако настоящую славу ему принесла роль бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе "Славные ребята" в 1990 году.
Актер снялся в целом ряде кинокартин, в частности "Кокаин", "Револьвер", "Козырные тузы" и "Ограбление казино", а также озвучил несколько персонажей в мультсериалах и видеоиграх – среди них был и главный герой GTA: Vice City, Томми Версетти.
Карьера Лиотты в последнее время снова была на подъеме. В прошлом году он снялся в фильме "Много святых Ньюарка", "Брачная история" и "Без резких движений". Вскоре актер должен был приступить к съемке в проекте "Вещество", где вместе с ним должны были сыграть Деми Мур и Маргарите Куэлли.
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