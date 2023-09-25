Умер 50-летний народный депутат Андрей Иванчук
Этой ночью скончался народный депутат трех последних созывов Верховной Рады Андрей Иванчук в возрасте 50 лет. Причина его смерти пока неизвестна
Об этом написал спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
Народный депутат, член группы "Доверие" Андрей Иванчук умер этой ночью в возрасте 50 лет.
"Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", - написал Стефанчук.
О причинах смерти народного избранника не сообщается.
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В ночь на воскресенье 17 сентября скончался бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, которому ранее СБУ объявила о подозрении в мошенничестве и подлоге документов. Полиция открыла уголовное производство и квалифицирует произошедшее как "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство".
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