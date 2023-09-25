Умер 50-летний народный депутат Андрей Иванчук

Об этом написал спикер парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Народный депутат, член группы "Доверие" Андрей Иванчук умер этой ночью в возрасте 50 лет.

"Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", - написал Стефанчук.

О причинах смерти народного избранника не сообщается.