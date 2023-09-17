Умер 49-летний экс-глава Херсонской области Лагута. По неофициальной версии, это самоубийство

Об его смерти сообщили в Херсонской ОВО.

"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", - говорится в сообщении.

Причины смерти в ОВА не указывают.

В то же время избранный в округе на Херсонщине народный депутат Украины Сергей Хлань в Facebook сообщил , что Геннадий Лагута скончался в больнице. По его словам, экс-главу ОВА "довели до самоубийства".

"Он был главой Областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения и руководство войсками", - написал Хлань. .

В комментариях к сообщению он отметил, что бывший глава Херсонщины, вероятно, принял смертельную дозу таблеток и намеренно совершил самоубийство.

Фото: Sergey Khlan/фейсбук

Депутат подчеркнул, что именно Лагута обустроил Херсонскую областную администрацию в Кропивницком. В то же время, по его словам, дела по госизмене экс-чиновника так и не возбудили.

"А знаете, что дела по госизмене по нему так и нет? Есть уголовное дело по жалобе жены Колихаева, которая считала, что ее муж по дешевке продал машину Лагути. И вот этим делом, сугубо гражданским, занималось целое СБУ... От меня единственное претензия к Геннадию, что он не защищался. Молчал. Хотя ему было что рассказать интересного. Меня просил не распространять то, о чем мне рассказывал, но обязательно придет на это свое время", - добавил нардеп Хлань.

Что известно о бывшем руководителе Херсонской ОГА

В апреле 2008 – декабре 2010 года Геннадий Лагута работал начальником центра технической охраны Управления Государственной службы охраны (ГСО) при Управлении МВД Украины в Херсонской области. Впоследствии являлся заместителем директора коммунального предприятия Херсонского городского совета "Сервис-центр".

С декабря 2020 по октябрь 2021 возглавлял должность заместителя председателя Херсонского областного совета от "Партии Игоря Колихаева "НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!".

С 26 октября 2021 года до 9 июля 2022 года работал главой Херсонской областной государственной администрации. Согласно официальным данным, уволился с должности по собственному желанию, его должность занял Дмитрий Бутрий

В феврале 2023 года СБУ объявила Лагути подозрение по двум статьям - мошенничество и подлог документов. Отмечалось, что весной 2022 Лагута попросил у местной предприниматели предоставить ему автомобиль для "служебных целей". Женщина сделала это, а пока она находилась за границей, эксочельщик ОВА решил приватизировать транспортное средство с помощью частного нотариуса.

Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению). Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.