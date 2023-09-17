Умер 49-летний экс-глава Херсонской области Лагута. По неофициальной версии, это самоубийство
В ночь на воскресенье, 17 сентября 2023 года, скончался бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута. Ранее Служба безопасности объявила ему о подозрении в мошенничестве и подлоге. По неофициальной версии, он совершил самоубийство
Об его смерти сообщили в Херсонской ОВО.
"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", - говорится в сообщении.
Причины смерти в ОВА не указывают.
В то же время избранный в округе на Херсонщине народный депутат Украины Сергей Хлань в Facebook сообщил , что Геннадий Лагута скончался в больнице. По его словам, экс-главу ОВА "довели до самоубийства".
"Он был главой Областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения и руководство войсками", - написал Хлань. .
В комментариях к сообщению он отметил, что бывший глава Херсонщины, вероятно, принял смертельную дозу таблеток и намеренно совершил самоубийство.
Фото: Sergey Khlan/фейсбук
Депутат подчеркнул, что именно Лагута обустроил Херсонскую областную администрацию в Кропивницком. В то же время, по его словам, дела по госизмене экс-чиновника так и не возбудили.
"А знаете, что дела по госизмене по нему так и нет? Есть уголовное дело по жалобе жены Колихаева, которая считала, что ее муж по дешевке продал машину Лагути. И вот этим делом, сугубо гражданским, занималось целое СБУ... От меня единственное претензия к Геннадию, что он не защищался. Молчал. Хотя ему было что рассказать интересного. Меня просил не распространять то, о чем мне рассказывал, но обязательно придет на это свое время", - добавил нардеп Хлань.
Что известно о бывшем руководителе Херсонской ОГА
В апреле 2008 – декабре 2010 года Геннадий Лагута работал начальником центра технической охраны Управления Государственной службы охраны (ГСО) при Управлении МВД Украины в Херсонской области. Впоследствии являлся заместителем директора коммунального предприятия Херсонского городского совета "Сервис-центр".
С декабря 2020 по октябрь 2021 возглавлял должность заместителя председателя Херсонского областного совета от "Партии Игоря Колихаева "НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!".
С 26 октября 2021 года до 9 июля 2022 года работал главой Херсонской областной государственной администрации. Согласно официальным данным, уволился с должности по собственному желанию, его должность занял Дмитрий Бутрий
В феврале 2023 года СБУ объявила Лагути подозрение по двум статьям - мошенничество и подлог документов. Отмечалось, что весной 2022 Лагута попросил у местной предприниматели предоставить ему автомобиль для "служебных целей". Женщина сделала это, а пока она находилась за границей, эксочельщик ОВА решил приватизировать транспортное средство с помощью частного нотариуса.
Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению). Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное