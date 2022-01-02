Умер 20-летний украинский военный, которого ранил 27 декабря российский снайпер

Об этом заявила заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская, сообщает Общественное.

По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но 1 января молодая жизнь оборвалась", - сказала Чижевская.

Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году, вырос в многодетной семье, окончил в Коростене школу №10.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено дополнительно.

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