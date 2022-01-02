Умер 20-летний украинский военный, которого ранил 27 декабря российский снайпер
Украинский военный Игорь Тычина скончался от ранения, нанесенного ему российским снайпером на фронте
Об этом заявила заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская, сообщает Общественное.
По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.
"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но 1 января молодая жизнь оборвалась", - сказала Чижевская.
Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году, вырос в многодетной семье, окончил в Коростене школу №10.
Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено дополнительно.
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