Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро
В Нью-Йорке нашли мертвым 19-летнего внука Роберта Де Ниро Лео. По основной версии полиции, юноша умер от передозировки наркотиков
Об этом пишет TMZ .
Смерть подтвердила мать парня, Дрена Де Ниро, в воскресенье вечером.
"Мой прекрасный сладкий ангел. Я любила тебя с того момента, как почувствовала в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем, и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Я хотела бы быть с тобой прямо сейчас .Я не знаю, как жить без тебя, но я попробую и дальше распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой", - написала женщина.
По словам правоохранителей, основная версия смерти – передозировка наркотиков. Отмечается, что тело парня обнаружили в кресле, рядом с ним лежали наркотики и средства для их употребления. Парня нашел его друг, решивший проверить, как дела у Лео, которого он не видел несколько дней.
Роберт де Ниро в понедельник прокомментировал смерть внука.
"Я глубоко расстроен смертью моего любимого внука Лео. Мы очень благодарны за соболезнования от всех. Мы просим оставить нас в покое, чтобы мы могли оплакать потерю Лео", - говорится в сообщении.
Парень, полное имя Леандро Де Ниро Родригес, в 2018 году снялся в фильме "Звезда родилась". Отцом Леандро был художник Карлос Родригес.
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