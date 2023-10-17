Уменьшить зависимость от внешнего финансирования Украине удастся через 5-10 лет после завершения войны, – Марченко
Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что Украина нуждается в внешней финансовой поддержке и после завершения войны с российскими оккупантами
Такое заявление прозвучало в интервью Укринформу .
По словам министра, есть два реальных способа уменьшить зависимость Украины от финансовой поддержки Запада: увеличение ВВП и победа в войне. Однако увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги – это вопрос долгосрочной перспективы, "оно не решается мгновенно".
Вместе с тем победа в войне позволит снизить расходы на военный бюджет.
"Но у нас сразу появятся другие потребности - у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем", - отметил Марченко.
"Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (по завершении боевых действий – ред.). Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", - подчеркнул он.
- Ранее в этом месяце глава финансового комитета Верховной Рады нардеп Даниил Гетманцев заявил, что у Украины будет только два выхода в случае прекращения внешнего финансирования – это секвестр и эмиссия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.49Продажа 40.6
- Актуальное
- Важное