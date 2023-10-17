Уменьшить зависимость от внешнего финансирования Украине удастся через 5-10 лет после завершения войны, – Марченко

Такое заявление прозвучало в интервью Укринформу .

По словам министра, есть два реальных способа уменьшить зависимость Украины от финансовой поддержки Запада: увеличение ВВП и победа в войне. Однако увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги – это вопрос долгосрочной перспективы, "оно не решается мгновенно".

Вместе с тем победа в войне позволит снизить расходы на военный бюджет.

"Но у нас сразу появятся другие потребности - у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем", - отметил Марченко.

"Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (по завершении боевых действий – ред.). Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", - подчеркнул он.