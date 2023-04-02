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"Уменьшить риторику" в отношении Китая, - генерал Милли

2 апреля, 2023 воскресенье
21:06
Мир

Всем нужно успокоиться по поводу войны с Китаем. Мы не находимся на "грани войны" с Китаем, и Тайвань не так легко завоевать, считает глава объединенного Генштаба США

Глава Объединенного комитета начальников штабов предостерег от "перегретой" риторики о надвигающейся войне США с Китаем и сказал, что сомневается в шансах Китая завоевать Тайвань. Но, добавил он, Соединенным Штатам следует продолжать ускорять поставки оружия в независимое государство и наращивать собственный военный потенциал, на всякий случай.

После этого испуга перед китайскими воздушными шарами в США продолжается настоящий китайский ажиотаж. В течение последних двух недель члены Конгресса во время слушаний забросали Милли и министра обороны Ллойда Остина перечислением  беспокойств в отношении Китая - от ядерного оружия до компьютерных чипов, вторжения на Тайвань и союза с Россией. Милли начал говорить законодателям, что война с Китаем и Россией "не является неизбежной или неотвратимой". По его словам, это часть усилий, направленных на снижение градуса напряженности.

"Я думаю, что в Китае и других странах, в том числе и в Соединенных Штатах, звучит много риторики, которая может создать впечатление, что война не за горами или что мы стоим на пороге войны с Китаем", - сказал Милли в интерв. Defence One.

"И это может произойти. Я имею в виду, что вполне возможно, что у вас может произойти инцидент или какое-то другое событие, которое может привести к неконтролируемой эскалации. Так что это не невозможно. Но я не думаю, что в данный момент я бы отнес это в категорию вероятного, - сказал Милли. - И я думаю, что сама риторика может перегреть среду".

Тем не менее, Милли сказал, что он согласен с призывами к Соединенным Штатам поскорее отправить оружие на Тайвань, чтобы опередить Си Цзиньпина в любом случае.

Си Цзиньпин заявил, что хочет, чтобы Народно-освободительная армия была вооружена и готова взять Тайвань силой, если будет необходимо, до 2027 года. "Итак, если подумать, до этого осталось всего четыре года, - сказал Милли. - Итак, один из элементов сдерживания состоит в том, чтобы убедиться, что ваш оппонент знает, что цена превышает выгоду. Итак, в случае с Тайванем у нас есть три-четыре года на то, чтобы поставить Тайвань в такое положение, при котором в сознании китайских политиков, принимающих решения, создастся впечатление, что цена превышает выгоду".

Милли сказал, что Тайваню нужна противовоздушная оборона, противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельные мины. Но, по его словам, сам остров, его 23-миллионное население, в том числе 170 000 действующих военных и 1-2 миллиона резервистов, и нехватка опыта у Китая делают поглощение маловероятным. "Это способствует обороне. Этот остров было бы очень трудно захватить", - отметил он.

"Для китайцев провести десантную и воздушно-десантную операцию, чтобы захватить этот остров – фактически захватить его? Это очень сложная операция. Но Си бросил вызов, и мы увидим, к чему это приведет".

Опасения относительно альянса между Китаем и Россией также преждевременны, отметил Милли. "Мы хотим иметь геостратегический подход, который не толкает Россию и Китай в объятия друг друга, чтобы сформировать фактический военный альянс, – сказал он. - Есть определенные признаки того, что этот разговор продолжается. Но это совсем другое, чем фактические альянсы и военные линии".

Между тем Милли сказал: "Я думаю, что мы, Соединенные Штаты, обязаны убедиться, что у нас есть невероятно мощная и боеспособная армия, что Китай знает об этом, и что Китай верит, что США применят ее в случае необходимости".

Вместо того, как сегодня обсуждается китайская угроза, он сказал: "Я бы предпочел вернуться к тому, что говорил Тедди Рузвельт, то есть, знаете, "говори тихо, но носи большую палку", что-то вроде того. Итак: Наши военные должны быть очень сильными и несколько снизить риторику с подогревом температуры".

Милли любит цитировать историю, и в отношении Китая он утверждает, что марксизм и детерминизм указывают на мрачное будущее: "Насколько я понимаю и анализирую Китай, по крайней мере, их военные, а возможно, и другие, пришли к определенному выводу, что война с Соединенными Штатами неизбежна. Я думаю, что это очень опасная вещь".

"Я не верю, что война неизбежна. Я не думаю, что она неизбежна. Но я думаю, что мы должны быть очень, очень прагматичными и осторожными в будущем.

Мы снизим вероятность войны, если останемся очень, очень сильными по отношению к Китаю, и Китай будет знать, что у нас есть воля применить ее, если потребуется".

"Я просто думаю, что это должно быть немного реалистичнее и чуть менее, возможно, эмоционально. Но также и со стороны Китая... Я просто думаю, что нам, Соединенным Штатам, следует подходить к этому с определенным реализмом и холодным взглядом. Поднять военные силы до уровня доминирования, отвечающего интересам Китая, во всех сферах, и если они будут знать, если они будут знать, что у нас есть желание применить силу, то, возможно, вы их будете больше сдерживать с самого начала".

Перевод интервью Кевина Барона с генералом Марком Милли

Китай
Тайвань
США
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