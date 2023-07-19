Уменьшить производство ракет в РФ можно разве что уничтожив предприятия по их производству, - главред Defense Express Катков
Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что остановить производство крылатых ракет в РФ можно только уничтожив производящие их предприятия
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"На мой взгляд, невозможно и нет смысла считать, сколько осталось ракет в РФ. Последняя информация о количестве ракет в РФ от Минобороны Украины была еще зимой. Однако была и информация, сколько ракет они производят. В частности, речь шла о 30-40 крылатых ракет в месяц. После этого последовала информация, что россияне увеличивают производство крылатых ракет", - пояснил Катков.
Эксперт отметил, что россияне сразу после изготовления используют ракеты для обстрелов территории Украины.
"Нужно понимать, что производство крылатых ракет в РФ не зависит от санкций. Ведь они собирают их с гражданских компонентов. То есть они могут покупать западную электронику на Aliexpress и их детали использовать для изготовления ракет. Уже давно известно по серийным номерам сбитых ракет, что они произведены в текущем квартале. Фактически ракеты с предприятия сразу везут на аэродромы для обстрела Украины. Мне трудно представить, как иначе прекратить производство крылатых ракет в РФ, кроме как уничтожение предприятий по их изготовлению", - добавил он.
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