Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"На мой взгляд, невозможно и нет смысла считать, сколько осталось ракет в РФ. Последняя информация о количестве ракет в РФ от Минобороны Украины была еще зимой. Однако была и информация, сколько ракет они производят. В частности, речь шла о 30-40 крылатых ракет в месяц. После этого последовала информация, что россияне увеличивают производство крылатых ракет", - пояснил Катков.

Эксперт отметил, что россияне сразу после изготовления используют ракеты для обстрелов территории Украины.

"Нужно понимать, что производство крылатых ракет в РФ не зависит от санкций. Ведь они собирают их с гражданских компонентов. То есть они могут покупать западную электронику на Aliexpress и их детали использовать для изготовления ракет. Уже давно известно по серийным номерам сбитых ракет, что они произведены в текущем квартале. Фактически ракеты с предприятия сразу везут на аэродромы для обстрела Украины. Мне трудно представить, как иначе прекратить производство крылатых ракет в РФ, кроме как уничтожение предприятий по их изготовлению", - добавил он.