Уменьшит отказы в выдаче COVID-сертификатов до 70%: Минцифры готовит обновление электронной системы здравоохранения

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил в Telegram.



"После детального анализа мы в ближайшие две недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов (относительно выдачи COVID-сертификатов – ред.) на 50-70%", - написал Федоров.



Так, по его словам, уже выходят первые три поправки по кодам и сериям вакцин, которые позволят упростить их выбор врачам и автоматизировать списки.



Федоров отметил, что минимизация ошибок врачей при внесении данных о вакцинации является наиболее сложным вызовом.



Он пояснил, что ключевая проблема состоит в том, что по законодательству исправить ошибку во внесенных данных может только врач, проводивший вакцинацию и подписавший запись своей электронной подписью.



Следовательно, Минцифры совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) классифицировало все ошибки и регулярно проводит обучение врачей. При этом наиболее распространенными ошибками являются неправильное внесение серии и кодов вакцин, номеров вакцинации, создание дублируемых записей или неполные данные в электронной системе здравоохранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb