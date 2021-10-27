Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Уменьшит отказы в выдаче COVID-сертификатов до 70%: Минцифры готовит обновление электронной системы здравоохранения

Уменьшит отказы в выдаче COVID-сертификатов до 70%: Минцифры готовит обновление электронной системы здравоохранения

27 октября, 2021 среда
10:54
Экономика Михаил Федоров

Министерство цифровой трансформации готовит обновление электронной системы здравоохранения, которое позволит снизить отказы в выдаче COVID-сертификатов на 50-70%.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил в Telegram.

"После детального анализа мы в ближайшие две недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов (относительно выдачи COVID-сертификатов – ред.) на 50-70%", - написал Федоров.

Так, по его словам, уже выходят первые три поправки по кодам и сериям вакцин, которые позволят упростить их выбор врачам и автоматизировать списки.

Федоров отметил, что минимизация ошибок врачей при внесении данных о вакцинации является наиболее сложным вызовом.

Он пояснил, что ключевая проблема состоит в том, что по законодательству исправить ошибку во внесенных данных может только врач, проводивший вакцинацию и подписавший запись своей электронной подписью.

Следовательно, Минцифры совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) классифицировало все ошибки и регулярно проводит обучение врачей. При этом наиболее распространенными ошибками являются неправильное внесение серии и кодов вакцин, номеров вакцинации, создание дублируемых записей или неполные данные в электронной системе здравоохранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Министерство цифровой трансформации
Коронавирус
Дія
Читайте также:
26 октября, 2021 вторник
ВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе, уничтожена пушка оккупантов
25 октября, 2021 понедельник
ДТЭК Ахметова через суд заблокировал импорт электроэнергии, несмотря на рекордно низкие запасы угля
25 октября, 2021 понедельник
СБУ совместно со спецслужбами США раскрыла схему отмывания десятков миллионов долларов через Darknet
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.31
    Покупка 26.31
    Продажа 26.55
  • EUR
    Покупка 30.45
    Продажа 30.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
27 октября
13:01
Владимир Зеленский
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
12:56
Под Киевом прогремел взрыв на заводе асбестоалюминиевой переработки
12:44
Джошуа назвал ключевую причину поражения от Усика
12:42
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства
12:18
тест
В COVID-статистике Киева нашли разногласия: положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев
12:01
Футболисты устроили изнурительную серию пенальти с 26 ударов в Кубке Швейцарии. ВИДЕО
12:00
У "Дии" появился COVID-сертификат для привитых одной дозой вакцины
11:55
больница COVID
В Украине в ближайшие недели количество COVID-случаев может составить 29 тыс. в сутки, - ученые
11:33
завод "Большевик"
Первый объект "Большой приватизации" - столичный завод "Большевик" продали более чем за 1,4 млрд грн
11:30
Джошуа изменил мнение о главном виновнике поражения от Усика
11:30
Ирина Верещук
"Слуга" Верещук может возглавить Минреинтеграцию, - СМИ
11:24
В "красную" зону карантина перейдут еще семь областей Украины
11:01
Сделал фейковую копию "Дии" и сбывал через Telegram: житель Запорожья разоблачен на подделке цифровых документов
10:53
Юрген Клопп
"Барселона" решила перехватить у "Ливерпуля" немецкого тренера Клоппа
10:41
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель-виновник ранее стрелял в людей и "посылал" полицейских, он задержан
10:23
Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа нанять тренера, который сдаст все секреты Усика
10:04
PR
"Моя Мебель" объявила о распродаже всей мебели во время локдауна
09:56
Чтобы увеличить количество разрешений на грузоперевозки: Украина предложила Польше провести аудит работы пунктов пропуска
09:51
Человеческий фактор не исчезнет: Стало известно, как будет работать система автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022
09:49
ГБР
Требовали $200 тыс.: ДБР подозревает трех работников СБУ в похищении и пытках иностранного ІТ-работника
09:34
курс доллара
Официальный курс: доллар снова растет в цене
09:19
Джошуа пообещал Усику устроить в реванше войну и уложить его на пол.
09:12
Готовы заключить контракт о транзите 45 млрд кубометров газа в год, но РФ не отвечает, - глава Оператора ГТС
08:29
Национальный антидопинговый центр Украины обвинили в нарушении правил WADA
08:28
В Украине от коронавируса умерли более 65 тыс. человек, за сутки - 692 смерти и 22 574 заражения
08:00
Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала
07:53
В Харькове авто на бешеной скорости влетело в другую машину на перекрестке: погиб человек, еще трое получили травмы
07:28
Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенную тяжелую артиллерию, со стороны Украины – один погибший и один раненый
2021, вторник
26 октября
23:36
Килиан Мбаппе
"Реал" договорился о бесплатном трансфере самого дорогого футболиста мира Мбаппе
23:15
Немецкий "Вольфсбург" объявил имя нового главного тренера
22:50
Минэкономики Германии завершило проверку "Северного потока-2"
22:37
Усман Дембеле
В "Барселоне" решили отстранить от команды футболиста за 125 млн евро
22:26
В Киеве сообщили о заминировании кинотеатра "Жовтень"
22:23
Артем Милевский
Суркис через 8 лет решил вернуть Милевского в "Динамо"
22:20
В село Старомарьевка заходила разведка 93-й бригады, потом они отошли, - Бутусов
21:59
"Александрия" забила 5 голов "Металлиста 1925" и стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины
21:59
Антон Поляков
В организме Полякова кроме метадона нашли димедрол, - Енин
21:39
Стала известна фамилия военного, погибшего 26 октября на Донбассе
21:20
Денисова 27 октября посетит Саакашвили в тюрьме
20:58
Зеленский
НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV