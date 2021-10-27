Уменьшит отказы в выдаче COVID-сертификатов до 70%: Минцифры готовит обновление электронной системы здравоохранения
Министерство цифровой трансформации готовит обновление электронной системы здравоохранения, которое позволит снизить отказы в выдаче COVID-сертификатов на 50-70%.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил в Telegram.
"После детального анализа мы в ближайшие две недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов (относительно выдачи COVID-сертификатов – ред.) на 50-70%", - написал Федоров.
Так, по его словам, уже выходят первые три поправки по кодам и сериям вакцин, которые позволят упростить их выбор врачам и автоматизировать списки.
Федоров отметил, что минимизация ошибок врачей при внесении данных о вакцинации является наиболее сложным вызовом.
Он пояснил, что ключевая проблема состоит в том, что по законодательству исправить ошибку во внесенных данных может только врач, проводивший вакцинацию и подписавший запись своей электронной подписью.
Следовательно, Минцифры совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) классифицировало все ошибки и регулярно проводит обучение врачей. При этом наиболее распространенными ошибками являются неправильное внесение серии и кодов вакцин, номеров вакцинации, создание дублируемых записей или неполные данные в электронной системе здравоохранения.
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