Уменьшит бюрократическую волокиту. Украина и Британия начинают переговоры по цифровой торговле
Великобритания и Украина объявили о намерении заключить соглашение о цифровой торговле, чтобы способствовать восстановлению украинской экономики
Об этом сообщили на сайте британского правительства.
"Новое соглашение устранит препятствия для цифровой торговли, обеспечивая столь необходимую поддержку рабочих мест и средств к существованию в Украине после вторжения России. Объявление было сделано после прямого запроса правительства Украины в День Независимости Украины", - говорится в сообщении.
23 августа в Лондоне состоялась встреча министра международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, в ходе которой британская сторона заявила о намерении страны начать переговоры по этому вопросу.
"Соглашение о цифровой торговле имеет целью поддержать украинский бизнес, уменьшив бюрократическую волокиту и помогая им торговать с Великобританией более эффективно с помощью таких технологий, как электронные транзакции, электронные подписи и электронные контракты", - пояснили в пресс-службе британского правительства.
Добавляют, что оглашение было сделано после прямого запроса правительства президента Зеленского. Украинское правительство определило поддержку цифровой экономики одним из направлений восстановления и реконструкции страны. Соединенное Королевство как мировой лидер в цифровой торговле может помочь в этом.
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