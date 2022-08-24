Об этом сообщили на сайте британского правительства.

"Новое соглашение устранит препятствия для цифровой торговли, обеспечивая столь необходимую поддержку рабочих мест и средств к существованию в Украине после вторжения России. Объявление было сделано после прямого запроса правительства Украины в День Независимости Украины", - говорится в сообщении.

23 августа в Лондоне состоялась встреча министра международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, в ходе которой британская сторона заявила о намерении страны начать переговоры по этому вопросу.

"Соглашение о цифровой торговле имеет целью поддержать украинский бизнес, уменьшив бюрократическую волокиту и помогая им торговать с Великобританией более эффективно с помощью таких технологий, как электронные транзакции, электронные подписи и электронные контракты", - пояснили в пресс-службе британского правительства.

Добавляют, что оглашение было сделано после прямого запроса правительства президента Зеленского. Украинское правительство определило поддержку цифровой экономики одним из направлений восстановления и реконструкции страны. Соединенное Королевство как мировой лидер в цифровой торговле может помочь в этом.

23 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цивилизованный мир должен оказывать Украине военную поддержку, пока страна-агрессорка Российская Федерация не заберет свои войска с украинской земли.

Кандидат на место лидера Консервативной партии Британии Лиз Трасс сказала, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости, если станет премьером.

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