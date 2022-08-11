Уменьшение горячей фазы означает заморозку конфликта, - полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Надо понимать, что значит закончить активные боевые действия. Отвоевать нашу территорию и остановить бои на границах хотя бы до 24 февраля, для этого сейчас у нас нет сил, средств и возможностей, чтобы это сделать военным путем до конца года. А остаться на тех местах, где мы сейчас есть, и перестать стрелять, как говорится, только для того, чтобы не было активной фазы боевых действий, это предательство тех людей, которые находятся на оккупированных территориях. Поэтому мы должны биться, чтобы идти и деоккупировать территории", – подчеркнул полковник СБУ.



Роман Костенко отметил, что активные боевые действия могут уменьшиться только тогда, когда мы вернем хотя бы территории, захваченные врагом, начиная с 24 февраля. А во всех остальных случаях, мы не должны убавлять темп, нужно дальше просить оружие, чтобы отвоевывать свои территории.

"Я не верю, что мы это можем сделать до конца года, имея те силы и средства, которые у нас сейчас есть. Но все зависит от многих факторов, например, если завтра нам дадут больше оружия, сотни гаубиц и сотни HIMARS, то это реально сделать.А сегодняшними темпами поставки оружия нам нужно настраиваться на то, что война будет долго, и мы не должны себе позволять сбавлять темп.Как бы за нами была инициатива, мы могли бы себе позволить закончить горячую фазу, а сейчас мы должны ее поддерживать. То есть уменьшение горячей фазы означает заморозку конфликта, нам этого не нужно", - объяснил Костенко.

11 августа Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что отправит Украине еще три реактивных системы залпового огня и ракеты для них

Также Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 11 августа кафиры потеряли около 43 тыс. военных, 1846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника.

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