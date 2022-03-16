Уменьшаем налогообложение для предпринимателей в Украине на время войны, - Кучеренко
Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что Верховная Рада планирует принять налоговый законопроект, согласно которому будет уменьшено налогообложение для предпринимателей на время войны
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV .
“В новом налоговом законопроекте около 40 очень важных моментов. Ущерб для бюджета будет в любом случае. Но если не дать льгот на налогообложение, то бизнес в Украине может совсем остановиться. Мы должны понять, что страна находится в очень тяжелом состоянии. Есть боевые действия, но есть и экономические, что также очень важно. Поэтому перечень изменений в налоговом законопроекте кардинально важен. К примеру, лимит с 10 млн до 10 млрд для использования единого налога. Это множество компаний, которые смогут пользоваться минимальным налогом. – объяснил Кучеренко.
По словам Кучеренко, бизнес получит налог в 2% от оборота и снятие ограничений по количеству рабочих. Кучеренко отметил, что под налогообложение оставили подакцизные товары и игорный бизнес.
“Мы предоставили возможность правительству оперативно определять порядок налога. Поскольку очень серьезные дискуссии велись о налогообложении рентных платежей на добычу газа. Проблема в том, что газ не продается на сегодняшний день. Газ добывается, но снабжать его некуда и они уплачивают налоги сразу после его добычи. Проблем много. Пытаемся их решить оперативно», - добавил Кучеренко.
- Напомним, 15 марта Верховная Рада поддержала правительственный проект налоговой реформы.
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