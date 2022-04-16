"Улучшит безопасность в Балтии": президент Литвы призвал Финляндию и Швецию быстро вступить в НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее присоединиться к НАТО, потому что это усилит безопасность стран Балтии и укрепит Альянс
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на FT.
"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", - сказал Науседа.
Он отверг угрозы России по поводу желания Финляндии вступить в НАТО.
Науседа отметил, что Москва хранила ядерное оружие, которым угрожает Хельсинки, в своем калининградском эксклаве на протяжении многих лет.
- Напомним, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.
- Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз может очень быстро принять их.
- 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .
- 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
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