Улучшение кредитования и скидки на аренду: Кабмин рассматривает новые возможности поддержки бизнеса в "красных" зонах

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство рассматривает несколько направлений поддержки, не связанных с прямой выплатой средств. Речь, в частности, идет о доступе к кредитованию.



Кроме того, добавил Шмигаль, клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений.



Однако, отметил премьер, внедрение таких послаблений для бизнеса является ответственностью местных властей.



"Это ответственность местных властей... Мы можем это рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить груз за аренду коммунального и государственного имущества", - цитирует издание слова Шмыгаля.



В то же время премьер напомнил, что сейчас главной целью правительства является вакцинация как можно большего количества населения, поэтому локдаун, как в прошлые волны пандемии, не внедряется. Да, если коллектив предприятия вакцинирован, оно может продолжать работу без ограничений.

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