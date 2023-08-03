Об этом пишет ScienceAlert .

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 43 человека от 60 до 85 лет. 20 участникам исследования предоставили натуральные масла с ароматами розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты, розмарина и лаванды. Другие получили подлог, содержащий незначительное количество отдушки.

Участники исследования должны были использовать одно из масел для ароматизации своего дома в течение двух часов каждый вечер в течение шести месяцев, чередуя ароматы.

Исследователи провели ряд нейропсихологических тестов для сравнения памяти, навыков вербального обучения, планирования и умения переключать внимание. Их проводили до и после эксперимента. Между результатами двух групп людей оказалась разница в 226%. Участки мозга, отвечающие за память и мышление, лучше работали у людей, которые пользовались натуральными ароматами.

Ученые пришли к выводу, что обогащение воздуха ароматами улучшает когнитивные функции, помогая укрепить связь между неврологическими областями, связанными с памятью и принятием решений.

Ранее они установили, что у животных наполнение окружающей среды запахами может стимулировать нейропластичность, особенно если речь идет о особях, имеющих неврологические нарушения с симптомами, похожими на человеческие.

У людей способность распознавать запахи усугубляется еще до того, как начинает снижаться когнитивная способность. Утрата этого ощущения также коррелирует с утратой клеток мозга. По мнению ученых, вероятно, между обонянием и неврологическими функциями есть тесная связь.

"Обоняние имеет особую привилегию - оно напрямую связано с цепями памяти мозга. (...) Каждый чувствовал, насколько сильно влияние оказывают ароматы на воспоминания, даже с очень древних времен. Однако, в отличие от изменений зрения, которые мы лечим с помощью очков и слуховых аппаратов, потеря обоняния не поддается лечению», – говорит нейробиолог Майкл Ясса.

В дальнейшем ученые планируют повторить эксперимент, привлекая людей, имеющих определенную степень когнитивных потерь.