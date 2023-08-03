Улучшают когнитивные функции и замедляют деменцию: ученые рассказали о влиянии ароматов во время сна
Исследователи из Калифорнийского университета в Эрвайне обнаружили, что снижение когнитивных функций и такие состояния, как деменция, можно замедлить, обогащая воздух ароматами перед сном
Об этом пишет ScienceAlert .
Отмечается, что в эксперименте приняли участие 43 человека от 60 до 85 лет. 20 участникам исследования предоставили натуральные масла с ароматами розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты, розмарина и лаванды. Другие получили подлог, содержащий незначительное количество отдушки.
Участники исследования должны были использовать одно из масел для ароматизации своего дома в течение двух часов каждый вечер в течение шести месяцев, чередуя ароматы.
Исследователи провели ряд нейропсихологических тестов для сравнения памяти, навыков вербального обучения, планирования и умения переключать внимание. Их проводили до и после эксперимента. Между результатами двух групп людей оказалась разница в 226%. Участки мозга, отвечающие за память и мышление, лучше работали у людей, которые пользовались натуральными ароматами.
Ученые пришли к выводу, что обогащение воздуха ароматами улучшает когнитивные функции, помогая укрепить связь между неврологическими областями, связанными с памятью и принятием решений.
Ранее они установили, что у животных наполнение окружающей среды запахами может стимулировать нейропластичность, особенно если речь идет о особях, имеющих неврологические нарушения с симптомами, похожими на человеческие.
У людей способность распознавать запахи усугубляется еще до того, как начинает снижаться когнитивная способность. Утрата этого ощущения также коррелирует с утратой клеток мозга. По мнению ученых, вероятно, между обонянием и неврологическими функциями есть тесная связь.
"Обоняние имеет особую привилегию - оно напрямую связано с цепями памяти мозга. (...) Каждый чувствовал, насколько сильно влияние оказывают ароматы на воспоминания, даже с очень древних времен. Однако, в отличие от изменений зрения, которые мы лечим с помощью очков и слуховых аппаратов, потеря обоняния не поддается лечению», – говорит нейробиолог Майкл Ясса.
В дальнейшем ученые планируют повторить эксперимент, привлекая людей, имеющих определенную степень когнитивных потерь.
- Немецкие исследователи обнаружили , что мозг мышей извлекает пользу из активного и разнообразного образа жизни, образуя при этом улучшенные нейронные связи. Ученые сравнили мозговую ткань двух групп 12-недельных мышей, живших в разных условиях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.54
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное