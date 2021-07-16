Ультрас "Динамо" сорвали эмблемы "Шахтера" из баннеров в Киеве

Об этом сообщает паблик WBC Ультрас Динамо в facebook.

Ультрас киевского клуба опубликовали фото сорванных эмблем "Шахтера", которые они бросили под ноги.

"Вам здесь не рады", - подписали фото ультрас.

15 июля в Киеве состоялась презентация новой формы "Шахтера". В городе эмблемы клуба были сорваны из нескольких баннеров, а на "Украинском доме" их забросали белой и синей краской.

Напомним, 15 июля в Киеве состоялась презентация новой формы "Шахтера" , который в новом сезоне будет выступать в экипировке Puma.

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