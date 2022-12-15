Сейчас стало очень трендово критиковать людей, которые продвигают в дискуссиях социалистические нарративы — ах вы кончена левачня и все такое.

Проблема в том, что люди не всегда ясно понимают, что такое левые идеи и социализм и для удобства угнетения иллюстрируют себе его ультралевым российским государственным объединением — Советским Союзом. Большевизм, Сталин, коммунизм, гулаги, энкаведе. Но справедливости ради стоит заметить, что в России одинаково плохо получаются любые формы государственного правления). У них была безобразная монархия, потом ужасная социалистическая держава и теперь позорная демократия. Россия – плохой пример. Камбоджа и даже Китай тоже.

А вот, например, страны Скандинавии — нормальный. Скандинавский социализм сократил разрыв между бедными и богатыми, и в некоторых скандинавских странах средний класс достигает 90%. А государственный пенсионный фонд Норвегии владеет акциями GAFAM (так сокращенно называют топ-5 самых дорогих компаний мира — гугл, эпл, фейсбук, амазон и майкрософт) и является самым большим в мире. Значит, дело больше в том, кто строит, а не что именно?

Справедливости ради стоит заметить, что в России одинаково плохо получаются любые формы государственного правления) У них была безобразная монархия, затем ужасная социалистическая держава и теперь позорная демократия. Россия – плохой пример. Камбоджа и даже Китай тоже

Проблема в том, что "ультраправачня" ничем сильно не лучше "ультралевачни". Трамп — это "ультраправачня", и мы все очень боимся, чтобы он иногда снова не выиграл выборы в США по известным причинам. Разрисованные берсерки с автоматическими винтовками, которые атаковали Капитолий — "ультраправачня".

Да, в пределах государства капитализм — не идеальная форма функционирования, но лучшая из тех, что смогло придумать человечество. Но это вовсе не означает, что у капитализма нет недостатков. Война в Украине – яркий пример побочных эффектов капитализма, ориентации на прибыль и разрыв между бедными и богатыми. Ибо если в пределах государства богатых можно заставить платить налоги и нести социальную ответственность за бедных, то в масштабах мира это уже не так-то легко.

Мы все очень сетуем на Германию и Меркель, что они покупали дешевый газ и следовали экономическим интересам своей страны и благополучию немцев. Добро пожаловать в мир правых идей. А что криминального, собственно, сделала Меркель? Она подвергла риску положение германцев и Германии? Вовсе нет, экономика Европы благодаря дешевым российским энергоносителям пошла вверх. Должны ли богатые немцы в рамках капиталистических правых идей чувствовать вину и ответственность за Украину? Отнюдь. А вот в рамках социализма, морали и ответственности за гуманизм — да, должны. И то нам еще повезло, что мы действительно расположены между Европой и Россией и являемся узлом безопасности. Будь Украина где-то у Монголии — никаким лендлизом бы и не пахло. Яркий и огромный пример плохой окраины капитализма – Африка и практически все ее страны. Никому нет дела до их экономик, их бесконечных войн и масштабных преступлений, их диктаторов и прав людей. Максимум, что им отправят как помощь – немного воды, продовольствия и одежды. И учителей начальных школ в гуманитарных миссиях. На огромный континент, колыбель человечества – остальному миру просто наплевать.

Джордан Питерсон, правый консерватор, от которого до недавних пор все были в восторге от того, как он мастерски одной левой разбивает в публичных дискуссия левых фемок - теперь призывает Запад "понять" Путина и что ему, Путину, контроль над Украиной принадлежит "по историческому праву"

Призывы Бена Шапиро прекратить давать деньги Украине и сосредоточиться на проблемах собственной страны – это правовая. Джордан Питерсон, правый консерватор, от которого до недавних пор все были в восторге от того, как он мастерски одной левой разбивает в публичных дискуссиях левых фемок — теперь призывает Запад "понять" Путина и что ему, Путину, контроль над Украиной принадлежит "по историческому праву". Как тебе такое, Илон Маск? А, о Маске уже даже говорить ничего не буду, сами все видели.

Путин очень рассчитывает не на европейских левых, которых там на самом деле щепотка, а на европейскую "ультраправачню", которая начнет давить на свои правительства заняться решением энергетических проблем французов, британцев, итальянцев и немцев. Заняться своими государствами. Как вам такай поворот? Уже не очень прикольный?

Особенно забавными выглядят довоенные либертарианцы из правительства Зеленского, которые проповедовали минимум вмешательства государства в жизнь страны и экономику, а теперь узурпировали все телеканалы и жестко вмешиваются государственными институтами в любые вопросы безопасности и почти все процессы

Особенно забавными выглядят довоенные либертарианцы из правительства Зеленского, которые проповедовали минимум вмешательства государства в жизнь страны и экономику, а теперь узурпировали все телеканалы и жестко вмешиваются государственными институтами в любые вопросы безопасности и почти все процессы, с пафосными лицами инспектируют центры несокрушимости. Потому что крепкие государственные институты сейчас мегаважны и необходимы, каким бы ни было развито волонтерское движение и самоорганизация украинцев. Особенно они станут важными по завершению войны, потому что волонтеры государство не построят, придется всем.

Что угодно в мире находится в шатком балансе, дополняет и уравновешивает друг друга. Левый Китай, отмарафеченный капитализмом, имеет одну из ведущих экономик, торгует и производит для всего мира и в нем создался, например, Али-Экспресс. Его создатель, Джек Ма, вынужден бежать из Китая, потому что что-то там не то сказал на правительство, а это все еще автократия, а не демократия. А капиталистические Норвегия, Дания и Швеция, подкорректированные локальной формой социализма, создали жизненные просторы для своих граждан и ежегодно занимают ведущие места в топе лучших стран мира для жизни.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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