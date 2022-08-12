"Ультрамарафон благодарности": киевский спасатель пробежит 800 км в Варшаву, чтобы собрать 2 млн грн для ГСЧС
В Киеве 11 августа стартовал "Ультрамарафон благодарности", во время которого столичный спасатель Владимир Сковородка пробежит 800 км за 14 дней
Как сообщает "Украинская правда", цель забега – собрать 2 миллиона гривен для современного оборудования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Ультрамарафонец проделает путь от Киева до Варшавы до 24 августа.
"В рамках ультрамарафона я ежедневно буду преодолевать около 60 километров. Это один из самых масштабных и самых амбициозных проектов, в которых мне приходилось участвовать. Иногда на маршруте бывает тяжело. Но моим коллегам-спасателям, которые борются за жизнь украинцев в нечеловеческих условиях, сейчас намного труднее", – рассказывает Владимир Сковородко.
Он добавил, что делает это также ради поляков, активно помогающих украинцам в это сложное время.
Кроме того, бегун приглашает украинцев принять участие в забеге онлайн и вместе установить абсолютный рекорд Украины.
Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать расстояние от 1 км и внести благотворительный взнос от 50 гривен. Также на странице проекта можно оставить слова благодарности польскому народу.
"На маршруте к Владимиру присоединяются его коллеги-спасатели из украинских и польских городов: в каждом ключевом пункте они бегут с ним по 5-10 километров. Так герои Украины и Польши демонстрируют стойкость и солидарность в общей беде и готовность преодолевать ее вместе!" – рассказывает Андрей Твердовский, руководитель благотворительного фонда "Украинские пожарные" и соорганизатор ультрамарафона.
Справочно. Владимир Сковородка служит в ГСЧС 9 лет. Он установил национальные рекорды Украины: пробежал марафоны на 21 и 42 километра в полном пожарном снаряжении. В 2019-2021 годах участвовал в ультрапробеге: 500 километров за 10 дней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное