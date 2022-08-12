Как сообщает "Украинская правда", цель забега – собрать 2 миллиона гривен для современного оборудования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Ультрамарафонец проделает путь от Киева до Варшавы до 24 августа.

"В рамках ультрамарафона я ежедневно буду преодолевать около 60 километров. Это один из самых масштабных и самых амбициозных проектов, в которых мне приходилось участвовать. Иногда на маршруте бывает тяжело. Но моим коллегам-спасателям, которые борются за жизнь украинцев в нечеловеческих условиях, сейчас намного труднее", – рассказывает Владимир Сковородко.

Он добавил, что делает это также ради поляков, активно помогающих украинцам в это сложное время.

Кроме того, бегун приглашает украинцев принять участие в забеге онлайн и вместе установить абсолютный рекорд Украины.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать расстояние от 1 км и внести благотворительный взнос от 50 гривен. Также на странице проекта можно оставить слова благодарности польскому народу.

"На маршруте к Владимиру присоединяются его коллеги-спасатели из украинских и польских городов: в каждом ключевом пункте они бегут с ним по 5-10 километров. Так герои Украины и Польши демонстрируют стойкость и солидарность в общей беде и готовность преодолевать ее вместе!" – рассказывает Андрей Твердовский, руководитель благотворительного фонда "Украинские пожарные" и соорганизатор ультрамарафона.

Справочно. Владимир Сковородка служит в ГСЧС 9 лет. Он установил национальные рекорды Украины: пробежал марафоны на 21 и 42 километра в полном пожарном снаряжении. В 2019-2021 годах участвовал в ультрапробеге: 500 километров за 10 дней.

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