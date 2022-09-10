Ультрафашистская партия РФ требует повесить Путина как предателя, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому рассказал, что путинские ультрафашисты в панике повторяют все тезисы Игоря Гиркина (Стрелкова)
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас, когда Украина перешла в контрнаступление, наверное, Вы тоже краем глаза смотрите телеграм-каналы путинских ультрафашистов, они же в панике и сейчас повторяют уже все тезисы Гиркина, хорошо известные украинской аудитории, он требует повесить Путина, как предателя", - заметил Пионтковский. .
По словам политолога, эта ультрафашистская партия обвиняет Путина в поражении, в провале спецоперации, а на самом деле в поражении в войне.
"Поэтому растет глубокий внутриполитический кризис в России, и это еще только первые, сравнительно скромные, успехи ВСУ. Представляете, что случится после таких вполне реальных на сегодняшний день событий, как, например, освобождение Херсона и уничтожение Керченского моста. Я вам гарантирую, что Путин политически не переживет эти события", – считает Пионтковский.
- Игорь Гиркин (Стрелков) остается на свободе, несмотря на сильную критику действий Кремля в войне против Украины, благодаря влиятельным покровителям в "партии войны" российских спецслужб.
- Президент России Путин принял новую внешнеполитическую доктрину, которая основана на понятии "русского мира", позволяющего интервенцировать за границей русскоязычное население.
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