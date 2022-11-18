Ультиматум Маска привел к массовому увольнению сотрудников Twitter

Об этом сообщает Reuters.

В опросе Blind, который проверяет сотрудников по их рабочим адресам электронной почты и позволяет им анонимно делиться информацией, 42% из 180 человек выбрали ответ увольнение из компании. Четверть заявили, что решили остаться "неохотно", и только 7% участников опроса заявили, что нажали "да".

Маск встречался с некоторыми ведущими сотрудниками, чтобы попытаться убедить их остаться, сказали один нынешний работник и недавно уволившийся сотрудник, поддерживающий связь с коллегами в Twitter.

Хотя непонятно, сколько сотрудников решили остаться, цифры отмечают нежелание некоторых сотрудников оставаться в компании, где Маск поспешил уволить половину своих сотрудников, включая высшее руководство, и безжалостно меняет культуру, опираясь на долгий рабочий день и интенсивный темп.

По словам двух источников, компания сообщила сотрудникам, что закроет свои офисы и ограничит доступ к пропускам до понедельника. Один из источников сообщил, что работники службы безопасности начали выгонять сотрудников из офиса вечером в четверг, 17 ноября.

Маск поздно вечером в четверг написал в Twitter, что его не беспокоит увольнение, поскольку "лучшие люди остаются". Владелец-миллиардер на фоне потока отставок также добавил, что Twitter достиг рекордного уровня использования.

"И мы только что достигли еще одного рекордно высокого уровня использования Twitter", написал он, не вдаваясь в подробности.

Среди увольняющихся - инженеры, ответственные за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании, что вызывает вопрос о стабильности платформы на фоне потери сотрудников.

Ранним утром в среду, 16 ноября, Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором говорилось: "В будущем, чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире с растущей конкуренцией, нам нужно будет быть чрезвычайно хардкорными". В электронном письме сотрудникам предлагалось нажать "да", если они хотят остаться. Те, кто не ответит до конца рабочего дня в четверг, будут считаться уволенными и получат выходное пособие, говорится в электронном письме.

27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал, что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

Впоследствии Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно.

11 ноября новый владелец Twitter Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

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