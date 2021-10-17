Ультиматум Израиля от ХАМАС: $ 8 млн до 19 октября или возобновятся ракетные обстрелы, - СМИ
Признанное в мире террористическим, палестинское движение ХАМАС объявило ультимативные требования в адрес правительства Израиля. Речь идет о немедленном доступе к предназначенным палестинским семьям средствам от гуманитарного фонда Катара
ХАМАС в воскресенье, 17 октября 2021 года, направил в Израиль послание с ультимативным требованием перевести в Газу 8 млн долларов с катарского гранта в течение ближайших двух дней. Если это не будет сделано до 19 октября, террористы угрожают восстановить ракетные обстрелы. Об этом сообщило палестинское издание "Аль-Аян", передает Еспресо.TV со ссылкой на Vesty.co.il .
В свою очередь израильская сторона, по данным издания, склонна к уступкам.
"Как ожидается, Израиль в ближайшее время одобрит ряд существенных послаблений режима блокады Газы, включая лицензиями на работу в Израиле для тысяч жителей анклава", - отмечают израильские журналисты.
Справка
Катар ежемесячно переводит по $ 100 для 100 тыс. малообеспеченных семей арабов Паластины. Вместе это от $ 10 до $ 30 в месяц.
Сначала деньги шли напрямую, наличными. Но потом, чтобы избежать попадания их в руки ХАМАСа, средства из катарских грантов стали идти к палестинским банков, а позже была достигнута договоренность относительно передачи их через счета ООН в Нью-Йорке.
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"Вместе с тем, пока договоренности на практике не реализовано. ХАМАС требует срочно направить деньги из Катара, поскольку ему нечем выплачивать зарплаты своим чиновникам, в том числе из силовых структур. В Иерусалиме ультиматум пока не отреагировали", - говорится в статье Vesty.co.il.
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