Улицы Азовстали, Волновахи и Морской Пехоты: в Днепре дерусифицировали более 20 топонимов

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Переименовали те улицы, чьи названия были связаны со страной-террористом. Новые топонимы выбирали в честь украинских героев, знаковых мест этой войны и деятелей, имевших важное место прежде всего в истории Днепра", – говорится в сообщении.

Также на сайте горсовета оприлюнили новые названия улиц и переулков Днепра:

Ул. 8 Марта (Амур-Нижнеднепровский р-н) теперь ул. Боржомская; Узв. Балашовский (Соборный р-н) – узв. Печерский; Ул. Ванцетти (Индустриальный р-н) – ул. Азовстали; Ул. Великолукская (Шевченковский р-н) – ул. Токматская; Ул. Волжская (Новокодакский р-н) – ул. Виктора Троценко, украинского архитектора, специализировавшегося на жилищном строительстве, которое учитывало бы особенности народной архитектуры. Его проекты претворялись в жизнь, в частности, в Днепре и области; Ул. Володи Дубинина (Соборный р-н) – ул. Героев Спасателей; Ул. Дагестанская (Новокодакский р-н) – ул. Волновахи; Пров. Дагестанский (Новокодакский р-н) – пер. Волновахи; Ул. Каширская (Самарский р-н) – ул. Шиянская; Ул. Кольская (Самарский р-н) – ул. Кременная; Ул. Костонаева (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Медовская; Ул. Кутузова (Новокодакский р-н) – ул. Морской Пехоты; Ул. Окская (Самарский р-н) – ул. Бродницкая; Ул. Таганрогская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - ул. Владимира Пилишенко, профессора украинского происхождения и хорошего друга Днепра. В 2019 году господин Пилишенко стал основателем городской Библиотеки украинской диаспоры. Он передал часть своей коллекции уникальных и исторически важных книг и изданий, печатавшихся украинской диаспорой в разных странах мира; Пров. Таганрогский (Амур-Нижнеднепровский р-н) – пер. Молчановский; Ул. Тамбовская (Центральный р-н) – ул. Яна Конопки (польский генерал и военный педагог ХVIII в.); Ул. Целинная (Новокодакский р-н) – ул. Татаров Яр; Ул. Чернышевского (Соборный р-н) – ул. Архитектора Олега Петрова, являвшегося основателем современной архитектурной школы Днепра; Ул. Яснополянская (Соборный р-н) – узв. Близнюковский; Пров. Томский (Самарский р-н) – ул. Сачановская; Пров. Тюменский (Новокодакский р-н) – ул. Криничная Балка.