Улицы Азовстали, Волновахи и Морской Пехоты: в Днепре дерусифицировали более 20 топонимов
В Днепре больше не будет улиц Тюменской, Дагестанской, Кутузова и 8 марта. Днепровский городской совет принял решение о переименовании 21 топонима в рамках дерусификации
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"Переименовали те улицы, чьи названия были связаны со страной-террористом. Новые топонимы выбирали в честь украинских героев, знаковых мест этой войны и деятелей, имевших важное место прежде всего в истории Днепра", – говорится в сообщении.
Также на сайте горсовета оприлюнили новые названия улиц и переулков Днепра:
- Ул. 8 Марта (Амур-Нижнеднепровский р-н) теперь ул. Боржомская;
- Узв. Балашовский (Соборный р-н) – узв. Печерский;
- Ул. Ванцетти (Индустриальный р-н) – ул. Азовстали;
- Ул. Великолукская (Шевченковский р-н) – ул. Токматская;
- Ул. Волжская (Новокодакский р-н) – ул. Виктора Троценко, украинского архитектора, специализировавшегося на жилищном строительстве, которое учитывало бы особенности народной архитектуры. Его проекты претворялись в жизнь, в частности, в Днепре и области;
- Ул. Володи Дубинина (Соборный р-н) – ул. Героев Спасателей;
- Ул. Дагестанская (Новокодакский р-н) – ул. Волновахи;
- Пров. Дагестанский (Новокодакский р-н) – пер. Волновахи;
- Ул. Каширская (Самарский р-н) – ул. Шиянская;
- Ул. Кольская (Самарский р-н) – ул. Кременная;
- Ул. Костонаева (Амур-Нижнеднепровский р-н) – ул. Медовская;
- Ул. Кутузова (Новокодакский р-н) – ул. Морской Пехоты;
- Ул. Окская (Самарский р-н) – ул. Бродницкая;
- Ул. Таганрогская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - ул. Владимира Пилишенко, профессора украинского происхождения и хорошего друга Днепра. В 2019 году господин Пилишенко стал основателем городской Библиотеки украинской диаспоры. Он передал часть своей коллекции уникальных и исторически важных книг и изданий, печатавшихся украинской диаспорой в разных странах мира;
- Пров. Таганрогский (Амур-Нижнеднепровский р-н) – пер. Молчановский;
- Ул. Тамбовская (Центральный р-н) – ул. Яна Конопки (польский генерал и военный педагог ХVIII в.);
- Ул. Целинная (Новокодакский р-н) – ул. Татаров Яр;
- Ул. Чернышевского (Соборный р-н) – ул. Архитектора Олега Петрова, являвшегося основателем современной архитектурной школы Днепра;
- Ул. Яснополянская (Соборный р-н) – узв. Близнюковский;
- Пров. Томский (Самарский р-н) – ул. Сачановская;
- Пров. Тюменский (Новокодакский р-н) – ул. Криничная Балка.
- Напомним, в Харькове предлагают переименовать русский драмтеатр им. Пушкина.
- В то же время городской глава Одессы Геннадий Труханов сказал , что не поддерживает переименование улицы, названной в честь российского поэта Александра Пушкина.
- Студенты и выпускники Нацакадемии имени Чайковского просят забрать фамилию россиянина из названия учебного заведения.
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