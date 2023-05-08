Улицу в центре Киева предлагают переименовать в честь погибшего комбата Да Винчи
Актриса театра и кино Ада Роговцева предложила переименовать улицу Неманскую в центре Киева в честь погибшего 7 марта украинского защитника Дмитрия Коцюбайло
Соответствующая петиция в Киевский городской совет появилась на сайте.
"Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей Калининградской областью России. Российские топонимы не должны присутствовать в городском пространстве столицы Украины. Киев должен чествовать Героев, жертвовавших жизнью за Независимость Украины. Я предлагаю переименовать улицу Неманскую честь легендарного комбата 67-й отдельной механизированной бригады, руководителя батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло Да Винчи", – пишет Роговцева.
Автор подчеркнула, что Коцюбайло – Герой Украины, первый доброволец, получивший это звание прижизненно. В 18 лет Дмитрий вступил на фронт, прошел самые горячие точки войны против РФ в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". С 2014-го командовал взводом добровольцев, с 2015-го – ротой. Получил ранения в Песках, но спустя 3 месяца вернулся на фронт. С марта 2016 года, в возрасте 20 лет, стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.
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Встречал полномасштабное вторжение РФ также на передовой. Командовал батальоном во многих самых горячих точках: Пологи, Новый Быков, Северодонецк, Лисичанск, Серебрянка, Бахмут, Балаклея, Купянск и многие другие.
В настоящее время петиция собрала более 6 тыс., обязательных для рассмотрения городскими властями.
"Да Винчи стал символом храбрости и борьбы за Украину, современным национальным героем", - подчеркнула автор.
Справка. Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области. Участвовал в революции достоинства. Участник российско-украинской войны, в частности – командир взвода добровольцев (2014) и роты (2015). В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области: в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком были повреждены ребра, перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепочную пластину. Через 3 месяца после выздоровления вернулся на фронт.
Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, переформатированной в батальон.
- 7 марта 2023 года о гибели Да Винчи сообщил Зеленский – воин получил смертельное ранение под Бахмутом. Президент назвал Дмитрия Коцюбайло "человеком-символом" и "человеком-храбростью".
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- Французский уличный художник Кристиан Гэми, известный как С215, нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайла на псевдо Да Винчи Киевской области.
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