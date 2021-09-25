Улицу Лятошинского в Житомире хотят сделать пешеходной

Горожане могут пройти опрос в интернете или сегодня, 25 сентября 2021 года, в 12:30 присоединиться к обсуждению в спортивном зале гимназии №23, передает Еспресо.TV .

"На обсуждение будут выносить концепцию городского совета. В частности, предлагается оставить проезжую часть для машин, отремонтировать дорогу и тротуары, создать паркоместа и велодорожка. Однако дискуссий на эту тему немало, поэтому обсуждать реконструкцию с жителями города, предпринимателями и родителями детей, которые учатся в гимназии ", - объясняет Житомир.info .

Подробнее о концепции рассказал директор коммунального учреждения "Агентство развития города" Житомирского городского совета Борис Пахолюк.

"Та концепция, которую мы предлагаем обсуждать, предусматривает, что должны быть сохранены зеленые насаждения, должны быть отремонтированы тротуары и проезжая часть, при этом из стороны гимназии № 23 должна быть обустроена велосипедная дорожка с двумя полосами движения. Автомобильная дорога должна иметь две полосы движения и должно быть пространство вдоль всей улицы Лятошинского с местами для парковки автомобилей и возле торгового центра, который сейчас строится на пересечении улиц Михайловская-Лятошинского. должен быть оборудован разворотное кольцо для автомобилей ", - сказал Пахолюк.



Вместе с тем, часть житомирян выступает, чтобы улица Лятошинского была полностью пешеходной.



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