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"Улица с двусторонним движением, которая становится все более опасной": Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР

26 сентября, 2023 вторник
07:12
Мир

В понедельник, 25 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты считают сотрудничество России и Северной Кореи "улицей с двусторонним движением, которое становится все более опасным"

Об этом пишет CNN.

Американский дипломат назвал поездку Ким Чен Ына в Россию демонстрацией "угрозы глобальной безопасности" со стороны Северной Кореи.

По словам Блинкена, Россия "отчаянно стремится найти оборудование, поставки, технологии для войны против Украины", а Северная Корея в это время ищет возможность помочь укрепить и развивать собственные ракетные программы.

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные пути военного сотрудничества России и Северной Кореи, угрожающие глобальному миру и безопасности", - подчеркнул госсекретарь США.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР. 31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

В сентябре в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с Путиным во Владивосток.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера прибыл в РФ. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и тех, кто находится на поле боя.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел российские ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

Затем лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, и призвал к активному сотрудничеству во всех сферах.

23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Южной Кореи и Японии выразили серьезную обеспокоенность возможностью военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Впоследствии выяснилось , что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в следующем месяце посетить КНДР. По его словам, предстоящий визит станет продолжением соглашения об углублении сотрудничества между лидером КНДР Ким Чен Ином и президентом РФ Путиным.

Россия
КНДР
Ким Чен Ын
США
Энтони Блинкен
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