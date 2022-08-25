Улица Героев полка "Азов" и площадь Героев УПА: в Киеве переименовали 95 улиц
25 августа Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности и в современном российско-украинском войне. Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - отметил городской голова.
Процесс переименования в столице еще не завершен – он будет продолжен на следующем пленарном заседании.
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Список некоторых из переименованных улиц:
•улица Генерала Жмаченко – улица Князя Романа Мстиславича
•улица Маршала Малиновского – улица Героев полка "Азов"
•площадь Тульская – площадь Героев УПА
•улица Бударина – улица Украинского возрождения
•улица Карла Маркса – улица Гуцульская
•улица Питерская – улица Лондонская
•улица Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев
•улица Ростовская – улица Луцкая.
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