Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности и в современном российско-украинском войне. Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - отметил городской голова.

Процесс переименования в столице еще не завершен – он будет продолжен на следующем пленарном заседании.

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Список некоторых из переименованных улиц:

•улица Генерала Жмаченко – улица Князя Романа Мстиславича

•улица Маршала Малиновского – улица Героев полка "Азов"

•площадь Тульская – площадь Героев УПА

•улица Бударина – улица Украинского возрождения

•улица Карла Маркса – улица Гуцульская

•улица Питерская – улица Лондонская

•улица Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев

•улица Ростовская – улица Луцкая.

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