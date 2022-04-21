Улица Чернобаевская и переулок Азовстали: в Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с РФ
В городе Днепр переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с историей страны-оккупанта России
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
По предоставленной информации, в городе переименовано более 30 переулков и улиц. Предыдущие названия были так или иначе связаны с Россией.
"Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, где шли бои за свободу от оккупации РФ, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе", - сообщается на сайте горсовета. .
Решение о переименовании улиц было принято 21 апреля во время 20-й внеочередной сессии Днепровского горсовета.
Среди прочего в Днепре появились улицы Чернобаевская, Бучанская и Ирпенская. Улица Магаданская теперь называется Волонтерской, а Московский переулок стал переулком Азовстали.
"Вместе с архитектурным управлением, комиссией и общественностью мы будем и дальше работать в этом направлении. Ведь названий, связанных со страной-агрессором еще очень много", — прокомментировал событие мэр Днепра Борис Филатов.
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