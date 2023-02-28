Об этом заявил другой член правления УЗ Орест Логунов.

"Будет исполнять обязанности Евгений Лященко — он мощный, с высокой степенью доверия", — написал Логунов.

Лященко был назначен членом правления УЗ в октябре 2021 года, он занимался финансовыми вопросами.

С 2012 года Лященко занимал должность финансового директора Медиа Группа Украина, а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. Там он работал до 2019 года.