Укрзализныцю вместо Камышина временно возглавит Евгений Лященко, – член правления
Временным главой правления АО "Укрзализныця" станет член правления Евгений Лященко. Ранее он работал в структурах бизнесмена Рината Ахметова
Об этом заявил другой член правления УЗ Орест Логунов.
"Будет исполнять обязанности Евгений Лященко — он мощный, с высокой степенью доверия", — написал Логунов.
Лященко был назначен членом правления УЗ в октябре 2021 года, он занимался финансовыми вопросами.
С 2012 года Лященко занимал должность финансового директора Медиа Группа Украина, а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. Там он работал до 2019 года.
- Глава правления Укрзализныци Александр Камышин 27 февраля объявил об отставке.
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