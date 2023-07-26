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Укрзализныцю проверят на соблюдение языкового закона

26 июля, 2023 среда
08:45
Общество

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень инициировал проверку Укрзализныци на соблюдение языкового закона: компания использовала негосударственный язык на пассажирских билетах

Об этом Кремень написал в facebook .

Он сообщил, что в открытых источниках появилась информация о применении на пассажирских билетах негосударственного языка без перевода информации на украинский. Кремень подчеркнул, что это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци.

По словам уполномоченного, уже подписан приказ об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка акционерным обществом "Украинская железная дорога".

"Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", - добавил Кремень.

Омбудсмен напомнил, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предприятия, учреждения и организации всех форм собственности должны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах (услугах) на государственном языке. Информация на украинском может дублироваться на других языках.

Согласно статье 36 Закона транспортные услуги также должны предоставляться на украинском. Это распространяется и на информацию объявлений, сообщений, надписей, справочных служб.

"При необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном пассажирском сообщении также официальным языком (языками) страны, сообщение с которым осуществляет соответствующее транспортное средство", - говорится в законе.

  • Ранее языковой омбудсмен призвал сменить паспорт старого образца. Он рекомендует Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины и убрать оттуда русский язык.
Украина
Укрзализныця
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