Укрзализныця завершила реконструкцию пути в зону ЧАЭС

Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда, сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует пресс-центр ведомства .

По словам руководителя компании, все работы были выполнены в рекордные сроки.

"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с Энергоатомом на реконструкцию указанного участка. Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива ", - отметил Юрик.

В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проекту и реконструировано пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, - что будет сохраняться там в течение следующих ста лет. Реконструированный участок будет представлен на следующей неделе.

Напомним, 3 февраля 2021 Кабинет министров Украины распоряжением №91-р передал железнодорожный путь "Вильча - Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК "Энергоатом".