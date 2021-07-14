Укрзализныця завершила реконструкцию пути в зону ЧАЭС
Укрзализныця завершила реконструкцию пути между станциями Вильча и Янив, соединяющего зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью
Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда, сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует пресс-центр ведомства .
По словам руководителя компании, все работы были выполнены в рекордные сроки.
"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с Энергоатомом на реконструкцию указанного участка. Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива ", - отметил Юрик.
В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проекту и реконструировано пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.
Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, - что будет сохраняться там в течение следующих ста лет. Реконструированный участок будет представлен на следующей неделе.
- Напомним, 3 февраля 2021 Кабинет министров Украины распоряжением №91-р передал железнодорожный путь "Вильча - Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК "Энергоатом".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное