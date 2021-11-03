Укрзализныця завершает модернизацию четвертого инклюзивного пригородного электропоезда

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, Киевский электровагоноремонтный завод Укрзализныци завершает капитально-восстановительный ремонт с модернизацией пригородного электропоезда, вагоны которого будут приспособлены для маломобильных пассажиров. Вскоре поезд выйдет на пригородные маршруты Львовской железной дороги.



В пресс-службе отметили, что это четвертый поезд, который в этом году был отремонтирован с учетом потребностей маломобильных групп пассажиров.



"Пригородный электропоезд ЕР2 № 1232, в составе которого 10 вагонов, после капремонта будет максимально приспособлен для путешествий маломобильных пассажиров. Так, в главных вагонах поезда предусмотрены места для людей на колесных креслах, здесь устанавливаются перила, пандусы и санузлы, входные двери с удобным электронным управлением, кнопки вызова поездной бригады. Для пассажиров с детьми обустраиваются пеленальные столики.Также монтируется крепление для перевозки велосипедов и лыжного снаряжения. Для удобного пребывания в электропоезде людей с нарушениями зрения все указатели дублируются шрифтом Брайля, в тамбурах и на полу вагонов наносят желтые ограничительные линии, внутренняя входная дверь вагонов окрашивается в контрастный оранжевый цвет", - пояснили в пресс-службе.



По данным компании, на модернизацию этого поезда Укрзализныця направила около 72 млн грн, из которых ориентировочно 2 млн грн - на обустройство элементов безбарьерности.



По словам заместителя директора по производству Киевского электровагоноремонтного завода Укрзализныци Василия Минчуры, все электропоезда, которые поступают на предприятие для проведения ремонта, модернизируются с учетом потребностей маломобильных пассажиров. В каждом следующем поезде таких элементов доступности становится больше.



"Без преувеличения имеем прогресс в обеспечении безбарьерности пригородных поездов. Если в первом модернизированном электропоезде мы создали условия для удобной перевозки велотранспорта, во втором - обустроили пандусы и места для людей на колесных креслах, туалетные помещения и пеленальные столики, то уже в третьем - выполнили все эти элементы и добавили еще желтые полосы и информационные указатели, нанесенные шрифтом Брайля. Четвертый поезд, модернизация которого подходит к концу, уже будет иметь полный набор этих элементов и будет полностью доступен и для людей с инвалидностью, и для людей с нарушениями зрения, и для родителей с малолетними детьми, и для пассажиров, путешествующих с велосипедами и лыжами", - цитирует пресс-служба слова Минчуры.



Он добавил, что в 2021 году завод планирует завершить проектирование пандусов для посадки и высадки пассажиров с низких платформ. По результатам проектирования будет принято решение о целесообразности их дальнейшего использования.



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