Укрзализныця запустит Интерсити между Киевом и Черкассами

Об этом информирует Укрзализныця .

"Напомним, в прошлом году здесь был завершен долгожданный проект по электрификации, который позволяет пустить в черкасщане комфортный и модерновый Hyundai Rotem", - говорится в сообщении.

Отмечают, что компания назначила новый Интерсити+ №730/729 Киев – Черкассы. Из Киева он будет отправляться в 17:50 ежедневно, кроме вторников и прибывать в Черкассы в 21:07. Из Черкасс поезд будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 06:33 и прибывать в 09:39.

Первый рейс из Киева отправится 20 января, а из Черкасс – 21 января.

Билеты уже можно приобрести на сайте Укрзализныци, в кассах вокзалов, а также в чат-боте и приложении Укрзализныци.

12 января Укрзализныця назначила новый поезд №110/109, который с 20 января будет курсировать из Львова в Херсон и обратно.

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