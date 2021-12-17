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Укрзализныця запустит 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам
В связи с повышенным спросом на новогодние праздники Укрзализныця назначила 6 дополнительных поездов
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Дополнительные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
- №266/265 Киев - Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №222/221 Херсон - Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №123/124 Киев - Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы - 1 января.
- №239/240 Киев - Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
- №170/253 Киев - Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
- №173/192 Киев - Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов будет прибывать в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.
Напомним, в среду, 15 декабря, Укрзализныця начала продажу билетов через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса.
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