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Укрзализныця запустила собственное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров

11 августа, 2022 четверг
13:22
Технологии

Укрзализныця запустила собственное приложение для пассажиров, в нем можно покупать билеты без дополнительных комиссий и получать уведомления о прибытии и отправлении поезда

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци .

Как говорится в сообщении, Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

"В новом приложении пользователи смогут приобрести и вернуть билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине, получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках, получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов", - пишет прессслужба Укрзализныци.

В пресс-службе отметили, что протестировали новое приложение еще в июле, а с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market .

"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а значит стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной – любые дополнительные комиссии при оплате отсутствуют. Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или же можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат", - пишет Укрзализныця.

Также сообщается, что следующим этапом диджитализации Укрзализныци станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг по переносу или перевозке багажа, поиску потерянных вещей, бронирование комнаты для отдыха.

  • Укрзализныця успешно протестировала интернет от Starlink в поездах, до конца года пассажиры получат возможность им пользоваться во время поездок.

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Общество
Украина
Укрзализныця
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