Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци .

Как говорится в сообщении, Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

"В новом приложении пользователи смогут приобрести и вернуть билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине, получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда, найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках, получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов", - пишет прессслужба Укрзализныци.