Укрзализныця запустила самый длинный маршрут в стране
Укрзализныця с 13 декабря запустила самый длинный маршрут в Украине. Он объединяет Донбасс и Закарпатье
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов соединяет 7 областей Украины с самым длинным пассажирским железнодорожным маршрутом протяженностью в 1806 км.
На маршруте предусмотрены остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка расположена в туристическом городе Рахове.
- Напомним, 9 декабря Укрзализныця назначила два дополнительных поезда, которые будут курсировать на новогодние праздники, и продлила один рейс.
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