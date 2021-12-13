Укрзализныця запустила самый длинный маршрут в стране

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов соединяет 7 областей Украины с самым длинным пассажирским железнодорожным маршрутом протяженностью в 1806 км.



На маршруте предусмотрены остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка расположена в туристическом городе Рахове.

Напомним, 9 декабря Укрзализныця назначила два дополнительных поезда, которые будут курсировать на новогодние праздники, и продлила один рейс.