Укрзализныця запустила прямые поезда из Василькова в Киев

Об этом сообщает Укрзализныця.



"11 километров - именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации. Мы начали воплощать этот проект летом - в максимально короткие сроки наладили все необходимые процессы, и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту. Мы ожидаем, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки. Киевщине нужны такие проекты, как Kyiv City Express, Киевская окружная дорога", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



Ожидается, что открытие нового маршрута поможет разгрузить Киев от самых больших в Европе пробок и позволит пассажирам начать планировать время поездки.



"Последний железнодорожный инфраструктурный проект, реализованный для пассажиров, - экспресс в Борисполь. До этого за десятки лет было построено ровно 0 километров новой инфраструктуры для пассажиров. Благодаря программе "Большое строительство" нам удалось возобновить развитие пассажирских направлений и обновление поездов. Это первый проект, который мы уже завершили и который улучшит качество перевозки пассажиров", - добавил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.



Всего в рамках реконструкции участка Васильков - Васильков-2 было установлено 258 опор и электрифицировано 11 км путей, модернизировано 4 железнодорожных переезда, капитально отремонтировано более 10 км путей, уложено почти 9 км плит бесстыкового пути и расчищена полоса отвода от деревьев и других растений. Также на участке внедрена современная микропроцессорная система стрелок и сигналов.



Кроме того, в Василькове построили новую пассажирскую платформу, расположенную в центре города, куда будут приезжать прямые поезда из Киева. Она имеет систему звукового оповещения пассажиров, установлена система видеонаблюдения и информационные табло.



Всего между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и 6046 Васильков-2 - Киев будут доезжать до столицы за 37 минут.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb