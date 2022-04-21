Укрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Будут курсировать сразу два поезда – утренний №715 и вечерний №705. В частности, поезд №705 будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43. Со станции Перемышль пассажиры смогут оперативно отправиться в Краков, Прагу или Берлин.



В пресс-службе отметили, что первый поезд, Интерсити+, отправился в Польшу с заполненностью 100%.

20 апреля стало известно, что в Укрзализныце разоблачили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими войсками и передавали им информацию.